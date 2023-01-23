『EDOX CHRONOFFSHORE-1 クロノオフショア1 クロノグラフ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 02時 30分に出品され03月19日 02時 30分に終了予定です。即決価格は44,900円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品名：EDOX CHRONOFFSHORE-1

エドックス クロノオフショア1 クロノグラフ

（現行モデル）

※定価203,500円（税込）

●商品詳細

・品番：10221-3-NIBU2

・キャリバー：クオーツ(EDOX102)

・機能：時針・分針・秒針、クロノグラフ、日付

・サイズ：45mm径

・ケース：316Lステンレススティール、オートヘリウムエスケープバルブ

・ダイアル：ブラックカーボン

・ベゼル：ハイテクセラミック（逆回転防止ベゼル）

・防水：50気圧/500m

・ガラス：サファイアクリスタル（無反射コーティング）

・ストラップ：ラバー

●状態：

2年前に大●屋にて購入。ギャランティーカードが付属しておりましたが紛失。購入して直ぐに電池交換をメーカーにて6,600円で実施済み。勿論、稼働品です。主観ですが目立つ傷もなくまだまだお使い頂けます。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



【以下、注意事項をお読みください】

・中古品、古着、アンティークにご理解いただける方のみご購入ください。購入者優先です。

・趣味の出品になります。そのため検品に見落としがあるかもしれません。着用に支障がない場合はご了承ください。古着にご理解いただけない細かい方はご遠慮ください。

・付属品の有無は画像の物が全てです。細かいデザイン等は写真にてご確認ください。

・ご希望配送方法がありましたら購入前にご相談ください。基本的に簡易包装となります。

・細かな傷、畳みシワ、保管臭等もある場合がございますので神経質な方は購入をご遠慮下さい。

・仕事の関係上、発送が遅れる事もありますのでご理解頂ける方のご購入お待ちしております。

・摺り替え防止のため返品は受付けませんので予めご了承の上、購入願います。



以上を全てご理解した上でご購入をお願い致します。よろしくお願いしますm(_ _) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エドックス

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ EDOX

CHRONOFFSHORE-1

クロノオフショア1

クロノグラフ