『着物 高級袋帯(正絹) 美品 5本まとめ売り No,32【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 01分に出品され03月19日 06時 01分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
OKAJIMA 岡重 和装バッグ ブラック
¥ 13005
正絹 金彩 訪問着 着物 A1119
¥ 9750
訪問着 江戸小紋 正絹 裄64 身丈153 袖48.5
¥ 8658
浴衣 有松鳴海絞り 花模様 雄蕊 着物 043w p
¥ 21216
付け下げ 切嵌 吉祥文様 袷 正絹 裄64 丈155 袖45.5
¥ 9126
MK-1215 色無地 地模様 紫色 しつけ糸
¥ 8424
☘️新品未使用*赤城産生紬 春繭*梅 鷺 桔梗 和更紗文様*夾竹桃染
¥ 12500
振袖 刺繍 金彩 紋意匠 鶴 王道 正絹 ガード加工済 青緑色系 S147
¥ 13300
浴衣 有松鳴海絞り 菊 花模様 渦巻 ネイビー系 着物 054w d
¥ 16614
匿名24時間以内発送✳︎高級中古帯使用✳︎ 親子バッグ 2383
¥ 15333
本場奄美大島紬 カタス9マルキ 証紙付 徳秀苑 流水に花々模様 K-2961
¥ 12870
レース着物 小紋 半幅帯 3点セット
¥ 14000
訪問着 無地用 西陣織 袋帯 正絹 仕立上り Fｓ997
¥ 9204
沙織 草履バッグセット Мサイズ 新品
¥ 9945
◉成人式・卒業式・振袖 「赤地にのし花々」b272 身長 150〜175cm
¥ 12349
【洒落袋帯】未使用品/ゴールドブラウン/向い鳥/更紗/三重織/六通/440cm
¥ 7082
4k2521 袋帯 唐織 孔雀 鶴 白 銀色 紫 赤 ピンク 柄物 和装 着物
¥ 7410
No.1965 未使用シリーズ正絹薔薇ぼかし袋帯 美品
¥ 10270
落札価格8580円
466 入札履歴
終了
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