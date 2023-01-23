『着物 高級袋帯(正絹) 美品 5本まとめ売り No,32【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 01分に出品され03月19日 06時 01分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着物 高級袋帯(正絹) 5本まとめ売りになります。



・5本全て状態は良好です。

・バラ売りはいたしません。



リユース品の購入になれてる方のみご購入ください。



目立ったシミはありませんが、自宅保管のためご理解いただける方にお願いします。(クレーム、リターンは受け付けておりません。)



・新しいシステム希望価格申請での値下げは致しませんのでご了承下さい。(値下げをしても購入しない人が多いからです。)

・質問等はコメント欄にて宜しくお願い致します。



・パソコンやスマホによっては、実際の色と多少異なる場合がありますが、その場合でも返品には応じませんのでご了承下さい。



何かご不明な点がありましたら、コメントください。

宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 着物 高級袋帯(正絹)

美品 5本まとめ売り No,32