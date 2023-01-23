『Panasonic HX-WA30 ビデオカメラ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 04時 45分に出品され03月17日 04時 45分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Panasonic HX-WA30 ビデオカメラ



検品したところ、非常に綺麗です。



目立った傷や使用感もありません。



ほとんど未使用品です。



箱、充電器、説明書、CD、ケーブル、バッテリーが付属しています。



動作確認済みです。



ご質問お待ちしてます。



OUTDOOR FUNCTION: 防水・耐衝撃対応

VIDEO FORMAT: FLASH + MC

WIFI CONNECTIV.: WIFI EMBEDDED

color: BLACK

センサーサイズ: 1/2.33 型

モニタ有

光学ズームクラス別: 4.5〜9.4倍

光学ズームクラス別2: 8倍以下

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 1920X1080

可動式液晶モニター: 回転可動式液晶モニター

記録メディア: SDカード

形状: 縦型

手ぶれ補正機能有無・種類: 電子式

撮像素子種類: MOS/LiveMOS

総画素数クラス別3: 601万画素以上

防塵等級5以上対応有

静止画有効画素数・クラス別: 951〜1050万画素

顔認識種類: 顔認識機能 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: パナソニック