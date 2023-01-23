『エルメス ガーデンパーティー 30 ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 22時 14分に出品され04月20日 22時 14分に終了予定です。即決価格は184,000円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは11月18日5時半までの販売となります。宜しくお願い致します。







池袋西武店で購入しました。

使用回数5回未満



宜しくお願い致します。



カラー···ブラック



エルメス/型名···ガーデンパーティー



エルメス/バッグサイズ···TPM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルメス ガーデンパーティー 30



ブラック