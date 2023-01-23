『OAKLEY オークリー スカル リバーシブル ウィンドジャケット ブルゾン M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 14時 30分に出品され03月25日 14時 30分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OAKLEY オークリー スカル シェルパフリース切替 グラフィックプリント ネックウォーマー付き 2wayリバーシブル ウィンドジャケット ブルゾン ゴルフウェア FOA404239 定1.9万 ホワイトプリント M▲053▼40220m03



管理番号：アウター267



■OAKLEY

1975年、アメリカでジム・ジャナードによって、モトクロス・BMXのハンドグリップメーカーとして創設されました。

機能とデザインの双方を損なうことなく高次に融合させたプロダクツは高い評価を受け、 米軍特殊部隊SEALsやデルタフォースで制式採用されたほか、世界のトップアスリートがオークリーの製品を愛用しています。



■FOA404239

ストレッチ素材の裏面に毛足の長いフリースを搭載した、撥水リバーシブルジャケット。

衿回りの嵩張りを考慮したノーカラーがスタイリッシュで快適なプレーをサポートします。

同素材のリバーシブルネックウォーマーが付属した一着です。



■サイズ

JPN M



■実寸

着丈69.5cm 脇下身幅52.5cm 肩幅41cm 袖丈63.5cm



■カラー

186 WHITE PRINT：ホワイトプリント



■素材

ポリエステル100％



■付属品

下げ札・ネックウォーマー



■参考定価

19,800円



■商品状態

新品・未使用

※素材特有・展示による微細な擦れや小傷、保管・梱包に伴う皺等はご了承ください。

※写真に映り込んでいるサイズ表記が正しくない場合がございます。正しいサイズ表記は当項目に記載の通りです。



■沖縄や離島にお住まいのお客様が送料がかかってくる場合がございますので、ご入金前に個別にお問合せください。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: オークリー