『Dior SAUVAGE オードトワレ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 10時 34分に出品され03月26日 10時 34分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先日、百貨店にて購入しましたが嗜好に合わなくなったため出品します。

1-2回のみの使用のため、残量はほぼ減っていないです。

箱無しのため、ぷちぷちで厳重に梱包し発送します。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: クリスチャンディオール