『TUMI トゥミ 2way ビジネスバッグ ショルダーバッグ ブラック スモール【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 22時 25分に出品され03月09日 22時 25分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

TUMI トゥミ

2way ビジネスバッグ

ショルダーバッグ ブラック

スモール A4サイズ収納可



○サイズ（cm）

タテ：約29

ヨコ：約36

マチ：約8



平置き実寸。

※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。



○カラー

ブラック

＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。



○状態

使用感、金具部分の傷、全体的に薄よごれがありますがご使用上問題ありませんのでまだまだお使い頂けます。



※使用感は感じ方に差があるため、気になる箇所はご購入前にご質問をお願い致します。

※細かく検品は行なっておりますが見落とし等あった場合はご了承下さい。



○購入経路

大手オークションのストア(古物商)で購入しました。



○配送

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

たたみじわはご了承ください。



※土日祝日の発送は基本しておりませんのでご了承くださいますようお願い致します。

※金曜日の16時頃過ぎのご購入は基本月曜日発送となります。



◯返品について

検品時の見落としと思われる状態での返品希望は、お手数をおかけ致しますが【受取評価前】にお願いします。

（評価後はルール上 返品は承れなくなります。）

※完全に当方の責任の場合は着払いでの返品対応をいたしますのでご安心ください。



○管理番号

18669

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TUMI

トゥミ

2way

ビジネスバッグ

ショルダーバッグ

ブラック

スモール