『le coq sportif ブルゾン 中わた 2WAY 袖脱着 ネイビー L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 06時 36分に出品され03月13日 06時 36分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中わたを使用した袖脱着可能の2WAYブルゾン。ブルゾンとしてもベストとしても重宝するアイテムです。ストレッチフォーサー搭載で重ね着した時に気になる、アドレス時のツッパリ感を軽減させてくれる設計になっています。



【ストレッチフォーサー】

はっ水 / ストレッチ / 防風 / HEAT NAVI

袖デタッチャブル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ルコックスポルティフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ le

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