『【希少モデル】 オーシバル ORCIVAL スエード トートバッグ キャメル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 07時 44分に出品され03月09日 07時 44分に終了予定です。即決価格は9,489円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ORCIVAL

キャメル 牛革スエードトートバッグ



女性の方も男性の方も使用できるユニセックスなデザインです。



素材の性質上、スエードの風合いの経年変化が見られますが、使用頻度少ないので、汚れや使用感は少なく綺麗な状態です。



丈夫な作りで、長くお使いいただけると思うので、こういった経年変化も楽しんでいただける方にお手に取っていただけたらと思います。



【商品説明】

VANSON(バンソン)で一躍有名となった伝統的なスエードショートハンドルトートバッグ。



やや縦長のフォルムと手になじむショートハンドルは、女性にも馴染むデザインです。ハンドル取り付け部分のリベット補強が、品格ある雰囲気を醸し出しています。



サイドパネルは中央で巧妙に切り替えられ、控えめながらも存在感のあるピスネームが印象的です。そして何よりも、牛革スエードならではの頑丈なレザーが最大の魅力と言えるでしょう。



5年経っても、10年、15年と経過するごとに、使い込むことで表情を変え、長く愛用できる堅実で実直なトートバッグです。



●商品詳細●

カラー…キャメルベージュ、ブラウン

素材…牛革×牛革スエード

内側 コットン

サイズ…

持ち手約32㎝

縦約31.5㎝

横約30㎝

持ち手含めた最大縦約40㎝

底マチ約14㎝

内側ポケット メインx1, サイドx2



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A4ファイル収納可能 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オーシバル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【希少モデル】

オーシバル

ORCIVAL

スエード

トートバッグ

キャメル