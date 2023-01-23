『NIKON D5200 本体 NIKONストラップ、取説付属【ジャンク品】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 09時 59分に出品され04月24日 09時 59分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKON D5200本体【ジャンク品】一眼レフカメラ

ストラップ、取説付属

箱、レンズ、電池無し



擦り傷や劣化等ありますので状態は写真をご確認ください。みた感じ致命的な破損等ありません。液晶にフィルムがはっていましたので液晶は綺麗です。

いただきものです。動作確認のためバッテリーを購入し電源が入ることとシャッターは押せそうなことはわかりました。日時設定とSDカードのフォーマットはできましたのでなんとなく上記の動作確認はできましたが、レンズは買えなかったので写真が撮れるかわかりません。

動作保証はできませんのでジャンク扱いでお願いいたします。動いたらラッキーくらいの気持ちで購入お願いいたします。

購入したバッテリーは互換バッテリーで全く使い物になりません(1日で全放電するため)ので電池はお付けできません。



- **有効画素数**: 約2416万画素

- **イメージセンサー**: APS-Cサイズ (DXフォーマット) CMOSセンサー

- **ISO感度**: ISO 100-6400 (拡張でISO 25600まで)

- **画像処理エンジン**: EXPEED 3

- **AFシステム**: 39点AFシステム (9点クロスセンサー)

- **連続撮影速度**: 約5コマ/秒

- **液晶モニター**: 3.0型バリアングル液晶 (約92万ドット)

- **動画撮影**: フルHD 1080p対応、60i/50iフレームレート

- **内蔵ステレオマイク**: 高音質ステレオ録音が可能

- **ライブビュー**: 対応

- **ガイドモード**: 初心者向けの撮影ガイドを搭載

- **シーンモード**: 様々なシーンに応じた撮影モードを搭載

- **Wi-Fi対応**: 別売のワイヤレスモバイルアダプター（WU-1a）を使用可能 動作状態未確認のジャンク

- **重量**: 約555g（バッテリーおよびメモリーカードを含む）

Canon EOS D SONY Nikon D500/D800//D810/D750/D850 D3400/D5000/D5200/D5300/D5500/D5600 D7200/D7500/D600/D610 MAMIYA LEICA CONTAX PENTAX RICOH PANASONIC OLYMPUS CASIO 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: ニコン