『ＩＲＩＮＯ ＭＩＹＵ ＬＩＶＥ ２０２４ “ＳＵＧＯＩ ＭＵＳＩＣ”グッズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 18時 00分に出品され04月10日 18時 00分に終了予定です。即決価格は9,273円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Ｋｉｒａｍｕｎｅ Ｐｒｅｓｅｎｔｓ

ＩＲＩＮＯ ＭＩＹＵ ＬＩＶＥ ２０２４ “ＳＵＧＯＩ ＭＵＳＩＣ”のVIPチケットに付いていたグッズです。(全て未開封)



・スタッフTシャツ/ショッパー

・特典クリアファイル

・特典ポストカード(サイン付)

・フォトカード



特典ポストカードは裏面にマジックのあとあり(写真3枚目)



銀テープ(1ロゴずつ)をおまけでおつけします。

折れあり。



水濡れ防止の袋に入れ、クリアファイル・カード類は厚紙で補強してお送り致します。



#入野自由

#Kiramune



ジャンル···男性声優

名前···入野自由

アイテム名···その他 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>その他 商品の状態: 新品、未使用