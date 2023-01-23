『ADERERROR × ZARA レザーローファー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 38分に出品され04月01日 03時 38分に終了予定です。即決価格は12,805円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちら、ADERERROR とZARAのコラボ商品のレザーローファーです。



当時、話題で早々と完売した、人気商品です。



定価 24990円



サイズは、23.5



一度着用いたしました。

靴底に若干のスレが見られます。

またその他詳しい状態につきましては、写真にてご確認下さい。



付属のお箱、布袋はございません。



以下、商品説明となります。

引用:公式ページ



アッパー(日） 100% 牛革

ライニング 100% ヤギ皮

ソール（底） 100% ゴム

インソール（中底） 100% ヤギ皮



お手入れ方法

乾いた綿布で拭いたり、柔らかいブラシで汚れを落としたり、商品の特性に応じて簡単な動作でお手入れができます。



洗濯禁止

浸水禁止

漂白剤使用禁止

アイロン禁止

ドライクリーニング禁止

タンブル乾燥禁止



レザー/エナメルレザー/アンティーク：乾いた綿布で汚れを落としてください。

スエード/ヌバック/スプリットスエード：柔らかいブラシまたは硬めのスポンジで汚れを落としてください。

レザー：無色または同系色のワックスでお手入れしてください。



スエード/ヌバック／スプリットスエードトリートメントスプレーや防塵剤（モップ防水）でお手入れできます。





ご不明点などございましたら、気軽にお尋ね下さい。



#ADERERROR

#アーダーエラー

#zara

#ローファー#ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 23.5cm ブランド: アーダーエラー

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ ADERERROR

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