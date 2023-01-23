『Supreme Chest Stripe Rugby XXL Black【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 06時 12分に出品され03月19日 06時 12分に終了予定です。即決価格は17,480円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シュプリーム チェスト ストライプ ラグビーシャツ



サイズXL

着丈81cm

身幅70cm

裄丈96cm



カラー ブラック



架空のラグビーチームをイメージしたライン切り替えのラグビーシャツ

ラインはホワイト White



即完売品 希少



2024FW

11月発売 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ラグビー>>>ウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: シュプリーム