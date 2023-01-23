『Supreme Chest Stripe Rugby XXL Black【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 06時 12分に出品され03月19日 06時 12分に終了予定です。即決価格は17,480円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ラグビー>>>ウェア
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|2XL(3L)
|ブランド:
|シュプリーム
希少サイズ Canterbury ラグビーウェア 5Lサイズ 未使用品 タグ付き
¥ 12675
激レア 90s Canterbury ラグビー日本代表 ユニフォーム 長袖
¥ 12480
アベイシングエイプ 木村拓哉 HERO着用
¥ 9360
ラグビー日本代表 ヤッケ
¥ 10764
90s NIKE 長袖ポロシャツ 希少
¥ 9360
POLO RALPH LAUREN ロングスリーブ ラグビー
¥ 7800
Canterbury 日本代表 レプリカホームジャージ ２枚セット（Ｌ×２着）
¥ 9360
【新品未使用】Wild Knights 松田力也選手サイン入りレプリカジャージ
¥ 11500
CANterbury ウィンドプルーフ フーディー ジップアップ サイズ:3L
¥ 8970
ラグビー日本代表 ジャケット
¥ 8970
2019年ワールドカップラグビージャパンユニフォーム
¥ 7800
ラガーシャツ カンタベリー canterbury ラガーポロRA39107
¥ 8424
希少 ALL BLACKS 未使用品 カンタベリー ニュージーランド 2
¥ 9266
カンタベリー オールブラックス ラガーシャツ ニュージーランド 長袖
¥ 9360
南アフリカ代表 スプリングボクス 23/24 トレーニングトップ US/XL
¥ 11375
カンタベリー 中綿ジャージ上下 冬季用 ラグビー 撥水 防寒 Sサイズ
¥ 9360
【海外Ｌサイズ】NRL ニューカッスル・ナイツ 24 ホーム・ジャージ
¥ 10140
Supreme Chest Stripe Rugby Purple XL
¥ 29631
落札価格17480円
451 入札履歴
終了
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