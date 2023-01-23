『WIND AND SHE × FR2 コラボ パーカー フーディー XL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 00時 34分に出品され03月23日 00時 34分に終了予定です。即決価格は10,984円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】



WIND AND SEA × FR2コラボパーカー



【サイズ】



XL

肩幅60cm

身幅57cm

着丈70cm

袖丈59cm



【カラー】



ブラック



【商品説明】



WINDANDSEA × FR2 コラボ商品



サイズも希少なXLで即完品です。





【商品状態】

USED品の為、色褪せなどありますが、目立った傷や汚れはなく、まだまだ活躍できる状態になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ウィンダンシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ WIND

AND

SHE

×

FR2

コラボ

パーカー

フーディー

XL