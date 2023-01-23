『ルイヴィトン キーポル50【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 05時 27分に出品され04月02日 05時 27分に終了予定です。即決価格は105,280円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ルイヴィトン ボストンバック

キーポル50



南京錠は、ついておりますが、鍵はありません。



若干シミなどがあります。

写真を参照ください。



・ネームタグの裏側(ロゴではない側)

・持ち手つけねの茶シミ(2-3mm)





すり替え防止の為キャンセルはお断りしております。

必ず画像にて商品の状態をご確認下さい。



他のサイトにて出品もしております。

ご購入の早い方を優先させて頂きます。ご了承下さい。



中古ブランド品とご理解いただいた上でご購入をお願い致します。

必ずお写真での確認をお願い致します。

気になる箇所などございましたら画像追加致しますのでコメントにてお知らせ下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン キーポル50