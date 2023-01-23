『The BONEZ ヴィンテージ #06 スカルエンジェルTシャツ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 23分に出品され03月12日 19時 23分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 hirotton

the bonez

ボーンズ



Vintage #6 Skull Angel Tee



The BONEZ X Dragon Ash

“Straight Up Tour”にてチケット必須の先行物販で購入できます。

会場売り切れてました。



ロンドンでの個展も大成功を納め、スケートストリートカルチャーを台頭するhirottonによるデザイン。インパラに群がる4人のスカル・エンジェル。

ウォッシュ加工のビンテージ仕様。

※ボディーはウォッシュ加工されているので縮みが出ています

Designed by @hirotton



サイズ ：XL Size



- ブランド: The BONEZ

- デザイン: スカルエンジェル

- 色: 黒

- スタイル: ヴィンテージ

- モデル番号: #06



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ The

BONEZ

ヴィンテージ

#06

スカルエンジェルTシャツ