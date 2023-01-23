『フレンチワーク ジャケット プレート付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 23時 29分に出品され03月29日 23時 29分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 代官山の古着屋さんで購入しました、フランスのワークジャケットです。内側に白タグがついた官給品で、カタチも色も素敵です。襟に金属のプレートが打ち込まれた珍しい個体です。ブローチみたいでアクセントになりますね。サイズがコンパクトなので、シャツのように着て、上からコートを羽織るのによいかもしれません。



沢山所有してるので、どなたか着ていただける方へお譲りします。



色褪せ、あたり、ネップ、ペンキ汚れあり、古着に理解のある方向けです。



Made in France



＜SIZE＞



肩幅 ：44c m

身幅 ：53cm

着丈 ：65cm

袖丈 ：56cm





カラー...ブルー



柄...無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ フレンチワーク

ジャケット プレート付き