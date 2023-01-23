『ポーター PORTER ライド ウエストバッグ ボディバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 17時 41分に出品され03月11日 17時 41分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポーター PORTER ライド ウエストバッグ ボディバッグ シワ加工になります。



滋賀県の伝統工芸である「近江ちぢみ」という特殊な技法を用いてシワ感を出したシリーズです。アルミ素材にも、生地の表現に合わせ、焼付け塗装により、独特な発色を表現。伝統的な要素を残しつつも、現代的に仕上げたデザインです。



◆ブランド名 PORTER

◆サイズ詳細 横幅 約28cm、縦幅 約17cm、マチ 約12cm、ショルダー長さ最大 約130cm

◆仕様 ポケット×1 ファスナーポケット×1

◆特徴 シワ特殊加工 近江ちぢみ ボディバッグ ウォッシュ加工

◆型番 812-07194 RIDE ライド

◆新品時の希望小売価格 21450円

◆生産国 日本

◆素材 上質なナイロン

◆素材詳細 高密度織りナイロン（ウレタンコーティング）近江ちぢみ 裏：ナイロンツイル（アクリルコーティング）

◆色 クロ



素材ナイロン



ファスナーやバックルなどの金具は細キズ等はございますのでご了承ください。※写真等でご確認いただきご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポーター

PORTER

ライド

ウエストバッグ

ボディバッグ