『BUTCHER CUSTOM LEATHER WORKS 旧Fanny pack【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 04時 03分に出品され03月12日 04時 03分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BUTCHER CUSTOM LEATHER WORKSブッチャーカスタムレザーワークスの旧Fanny packブラウンです。

レザー特有の小傷などはあります。

写真でご確認ください。



こちら廃番でもう手に入りません❗️この機会にいかがですか？

現在BUTCHER CUSTOM LEATHER WORKSは受注生産も行っておらず、流通していないレアなレザーメーカーです❗️

人と被りたくない人いかがでしょうか？？



【商品説明】

体に馴染む、鞄が前に飛び出さないをテーマに作り上げた物です。



サイクリングやバイクでのツーリングなどにも最適だと思います。

また男女問わずのサイズ感になっていますので小柄な女性でも違和感なく背負えると思います。



ショルダーは裏にアクリルテープを付けて縫い上げています。これによって重さも軽減されています。穴は6ホールで約5cm間隔に穴が開いています。

ショルダー長さ（ショルダー部分のみ） 最長約95cm 最短約69cm



※40年以上前のデッドストックの真鍮バックルを使用しています。



Size：W約400mm×H約170mm（本体のみ）



カラー···ブラウン



※あくまで中古品ということをご理解お願い致します。

気になる箇所あれば写真追加致します。



池之端銀革店

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オールレザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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バッグ タグ BUTCHER

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