『old design leather jacket【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 19分に出品され03月18日 20時 19分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 しっかりとした牛革

スナップボタンとzipの

二重フロントのデザインがgood



短丈のシルエットも◎



size 表記：LL



肩幅：ラグランスリーブの為なし

身幅：61cm

袖丈：46cm (脇下)

着丈：65cm





古着屋で買いましたが、似合わず試着だけで一度も着用していません。古着特有のにおいはありますが着用に問題はありません。よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ old

design

leather

jacket