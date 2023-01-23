『schott フライトジャケット B-3 ブラック ムートン 羊革 ロゴ 刺繍【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 13時 53分に出品され03月22日 13時 53分に終了予定です。即決価格は30,141円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #カヲルの商品一覧はこちら





■ブランド

ショット





■アイテム

フライトジャケット

B-3





■サイズ

Mサイズ

身幅 54cm

肩幅 47cm

袖丈 66cm

着丈 67cm



平置き実寸。



※素人採寸なため、多少の誤差はご了承ください。

※上記通り採寸しておりますので、サイズが合わない等の対応は承りません。





■カラー

ブラック 黒





■素材

羊革

ムートン

ラムレザー





■状態

目立った汚れやダメージ等なく

全体的に綺麗なお品です^ ^



※ あくまで中古品になりますので、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。







■購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎ ︎



◯お値引き

フォロー頂きますと若干お値引き致します！

お気軽にコメント下さい^ ^

※フォロー割の詳細はプロフィール。

※ご要望の方は購入前にコメント下さい。





◯購入

即購入OKです！

早い者勝ちとさせて頂きますm(__)m

深夜早朝であっても気にせずご購入下さい。

【コメントも大歓迎】





◯発送/梱包

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



※発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂きます。畳みジワはご容赦ください。

※出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。

※商品到着後、ご不明点がございましたら必ず評価前にお願い致します。

※お使いのモニターやスマートフォンの環境やスペックによって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える場合が御座います。

※本商品以外の写真の品は付属いたしません。





◯最後に

購入前にプロフィールをご確認お願い致します。

気になることがあればお気軽にお問い合わせくださいm(_ _)m





管理番号 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ schott

フライトジャケット B-3

ブラック ムートン 羊革 ロゴ 刺繍