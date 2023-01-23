『未使用 マンハッタナーズ 日傘 ざる猫 サックス 定価1万円以上 廃盤【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 09時 23分に出品され03月11日 09時 23分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品説明



・マンハッタナーズ 日傘



・親骨の長さ：４７ｃｍ



・素材：綿100％



・色：サックス



・状態：多少の汚れがあります



・ブランド：マンハッタナーズ



・神経質な方は入札をご遠慮ください。



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■発送方法



・送料は出品者の負担です。



・ゆうパックおてがる便を予定しています。

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■コメント



・ 何かご質問があれば、ご遠慮なくご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 未使用

マンハッタナーズ

日傘

ざる猫

サックス

定価1万円以上

廃盤