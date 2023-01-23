『【Supreme】窪塚洋介着用 雪ロゴ スウェットフーディー Icy Arc肉厚【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 01時 29分に出品され03月09日 01時 29分に終了予定です。即決価格は14,344円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️ブランド◾️



Supreme / シュプリーム



◾️サイズ表記◾️



M



◾️サイズ実寸 (cm)◾️



着丈：67



身幅：62.5



肩幅：55



袖丈：62



◾️カラー◾️



ダークネイビー / 濃紺



◾️素材◾️



コットン 100%



◾️コンディション◾️



USED



◾️その他◾️



リバースウィーブと同じ横編みサイドリブ仕様。



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【Supreme】窪塚洋介着用

雪ロゴ

スウェットフーディー

Icy

Arc肉厚