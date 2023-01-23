『TAION EXTRA ダウンジャケット M ネックウォーマー＆脱着ファー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 23時 11分に出品され04月15日 23時 11分に終了予定です。即決価格は33,792円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 写真の商品が全てです。

別サイトにて2回着用の美品を譲って頂きました。

当方試着のみしましたが少しサイズが小さく泣く泣く出品致します。

純正バッテリーは付属しません。

社外モバイルバッテリーで動作確認済みです。(写真9、10枚目参照)



・ダウンジャケット ホワイト(脱着裾ファー付)

・ネックウォーマー(脱着ファー付)



別サイトにも出品中ですので突然出品を取消す場合がございますが御了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タイオンエクストラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TAION

EXTRA



ダウンジャケット M

ネックウォーマー＆脱着ファー