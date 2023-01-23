『新品未使用 テーラー東洋 ベトジャン L 40【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 13時 49分に出品され03月04日 13時 49分に終了予定です。即決価格は16,008円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TAILOR TOYO FIRE BRATHING DRAGON TT13762 COTTON VIETNAM JACKET



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東洋エンタープライズのテイラー東洋ベトナムジャンパーです。

素材は表地が綿100％のコットン・ツイル生地、裏地にはアセテート100%の生地を使用。刺繍にはポリエステル100％の糸を使用しています。

フロント、バック、両袖の柄は全て刺繍で施された贅沢な作りのジャケットで、カフス釦は古銭釦、ジッパーはユニバーサルジッパーを使用しています。



状態 ：タグ付き、新品未使用。

カラー：OLIVE

サイズ：L 着丈65 身幅58.5 肩幅48 袖丈62.5cm

★2017年モデルで完売品ですので、お探しの方は是非！！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: テーラートウヨウ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用



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ベトジャン

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