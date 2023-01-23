『【2024新登場強化版】高圧洗浄機 コードレス 充電式 Immpoest【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 10時 58分に出品され03月03日 10時 58分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆商品名

【2024新登場強化版】高圧洗浄機 コードレス 充電式 Immpoest

◆使用状況

2024年8月Amazonにて購入(9850円)。数回使用しましたが、集合住宅で使用するには音が大きいと感じまして、出品することにいたしました。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし