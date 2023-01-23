『【2024新登場強化版】高圧洗浄機 コードレス 充電式 Immpoest【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 10時 58分に出品され03月03日 10時 58分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
ECOVACS(エコバックス)DEEBOT T30 OMNI ロボット掃除機
¥ 44550
【使用回数少なめ】ルンバj7 j715860
¥ 16000
分解清掃済み ダイソン V10 SV12本体 バッテリー稼働時間58分
¥ 8424
RYOBIリョービ AJP-1600S 高圧洗浄機 洗車 壁洗い工具DIY清掃
¥ 14900
【訳あり特価・動作確認済】日立 掃除機 PV-BH900SL 2024年製
¥ 13500
ルンバ i5＋ i555860 ロボット掃除機
¥ 23400
【新品未開封】【全自動給排水】 SwitchBot ロボット掃除機 S10
¥ 35100
ダイソン dysonball DC48 タービンヘッド 掃除機 キャニスター
¥ 11790
ECOVACS(エコバックス) DEEBOT Y1 PLUS ロボット掃除機
¥ 16100
ダイソン Digital Slim SV18 本体のみ
¥ 8658
KARCHER SC UP RIGHT スチームモップ 本体
¥ 10400
iRobot Roomba ルンバ i3+ ロボット掃除機 ジャンク品
¥ 9199
エレクトロラックス コードレス掃除機 21.6V Well Q7インディゴブルー
¥ 10855
三菱 掃除機 TC-FM2A-A 2021年製 紙パック式クリーナー
¥ 7800
dyson SV11 ダイソンV7コードレスクリーナー4
¥ 9360
Anker Eufy RoboVac G30 ブラック
¥ 7800
iRobot Roomba Combo ルンバコンボ j7+
¥ 28764
【Shark】 WV516JBK EVOPOWER DX
¥ 11800
落札価格7020円
140 入札履歴
終了
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