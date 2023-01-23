『【入手困難】MWG 刺繍ワンポイントロゴ ブルゾン オーバーサイズ ボーダー古着【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 15時 13分に出品され03月26日 15時 13分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品をご覧いただき誠にありがとうございます。



#古着屋yuu

↑

随時更新していますのでお見逃しなく！









◆値段交渉について◆





・フォロワー様限定で下記のようにお値下げ致しますので、ぜひフォロー宜しくお願い致します‼︎





○〜2,999円→100円引き

○〜4,999円→200円引き

○〜9,999円→300円引き

○〜10,000円→500円引き





※コメント欄に「リピーター割」「フォロー割」「まとめ割」とコメント下さい‼︎



※必ず購入の前にコメント下さい。









⬛説明





・MWG、刺繍ワンポイントロゴのブルゾンジャケットになります！





・なんといっても、フロントの刺繍ワンポイントロゴが特徴的で、流行りの「ダボっ」と着ることも出来るオススメの商品になっております‼︎









⬛サイズ





・L (主観になります。)



⚠️サイズは「L」と表記しておりますが、トラブル防止の為、ご購入前に必ず実寸をご確認下さい⚠️









⬛実寸サイズ





・着丈：60.5cm





・身幅：57.5cm





・袖丈：80cm



(素人平置き採寸なのでご参考までに。)









⬛カラー





・ネイビー(紺色)









⬛状態





・数箇所に黄ばみ等の汚れやダメージあり。









◆発送について◆





・「らくらくメルカリ便」(補償あり・匿名配送)をとらせて頂いております。





・一度ビニール袋にて梱包します。その上で封筒、紙袋、宅急便コンパクト専用ボックスに入れて発送します。





⚠️圧縮しコンパクトにして発送しますので予めご了承下さい。









⚠️注意点⚠️





・自宅保管ですので、小さな汚れやスレなど、見落としがある場合もございます。





・あくまでUSED品の為、神経質な方やリユース品にご理解の無い方のご購入はお控え下さい。





・購入後のトラブル防止の為、色、状態、実寸は必ずご確認ください。









my22_0068 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【入手困難】MWG

刺繍ワンポイントロゴ ブルゾン オーバーサイズ ボーダー古着