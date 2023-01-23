『ハンティングワールド ショルダーバッグ 斜め掛け 黒 おしゃれ メンズレディース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 17時 41分に出品され04月15日 17時 41分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【古物営業法に基づく表記】

愛知県公安委員会許可 第542652010200号



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【商品詳細】

購入場所：大手ブランドオークション

商品判定：鑑定済み。

ブランド：HUNTING WORLD

カラー ：ブラック

商品状態： 中古

素材 ：ナイロン地

付属品 ：なし

サイズ ：（縦×横×マチ）約18×(下部30上部40)×11㎝

カバン外側：ファスナー開閉ポケット×1

カバン内側：ファスナー開閉ポケット×1

オープンポケット×

ショルダー長さ：調整可能





《《出品者からの商品コメント》》

★①★

使用感の少ない状態の良いキレイな商品になります。

★②★

上部メインファスナー近くに小さな汚れあり(写真16枚目)

★③★



★★☆☆☆ご購入前に☆☆☆★★

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△ご購入前に△

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管理番号14-5-J



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハンティングワールド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ハンティングワールド

ショルダーバッグ

斜め掛け

黒

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