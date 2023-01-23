『【新品未開封】ロジクール logicool MX ERGO トラックボール【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 01時 27分に出品され04月07日 01時 27分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封です。

ロジクール logicool MX ERGO トラックボール MXTB1



【エルゴノミクスデザイン】

MX ERGOは、手首の負担を20%軽減するエルゴノミクスデザインを採用しており、長時間の使用でも快適さを保ちます。



【多様な接続方式】

Bluetooth接続に対応しており、複数のデバイスと簡単に接続できます。これにより、デスク周りがすっきりします。



【長持ちバッテリー】

4ヶ月間のバッテリー持続時間を誇り、頻繁な充電の手間を省きます。



- ブランド: logicool

- モデル名: MX ERGO

- 接続方式: Bluetooth

- バッテリー持続時間: 4ヶ月

- 対応OS: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS

- エルゴノミクスデザイン: 20%の負担軽減 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロジクール