『レスポートサック エッセンシャル バックパック 新品未使用品 日本正規店購入【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 20時 22分に出品され04月08日 20時 22分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···グリーン



素材···ナイロン



大きさ約37×31×17センチ

日本の正規店舗で購入しました。

はっきりした色味で今の季節にオススメです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レスポートサック

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ レスポートサック エッセンシャル バックパック 新品未使用品 日本正規店購入