『レスポートサック エッセンシャル バックパック 新品未使用品 日本正規店購入【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 20時 22分に出品され04月08日 20時 22分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|レスポートサック
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落札価格9126円
530 入札履歴
終了
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