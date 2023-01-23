『OAKLEY オークリー ギミック ナイロンジャケット y2k テック XL【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 21時 03分に出品され04月09日 21時 03分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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オークリーのナイロンジャケットです。

長袖でも使用できますが半袖でも使用できます。

腕には大きなスカルのプリントがあるためとても可愛いです。お色もブラックとパープルの人気カラーなのでおすすめです！





◉商品

OAKLEY オークリー ギミック ナイロン ジャケット

ナイロンジャケット Y2K y2k テック半袖 長袖





◉サイズ

表記XL

着丈69cm

身幅58.5cm

袖丈89cm(長袖)

袖丈50cm(半袖)

※袖先から首元の中心





◉状態

目立つ傷や汚れはなく使用に関する問題もございません✨

写真をご確認後気になる事はコメントください！！





◉配送

ご購入、お支払い確認後24時間以内配送！！





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是非ご覧ください！！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: オークリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ OAKLEY

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XL