『ダウントゥーアース トートバッグ2枚セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 09時 02分に出品され03月08日 09時 02分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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トートバッグをご覧いただきありがとうございます。

こちらはトートバッグです。

ハワイのオーガニックストアー ダウントゥーアースとプナノニコラボの新作トートバックです。

新品未使用、タグ付きです。



横43㎝縦41㎝まち11㎝

持ち手長さ(総長)67㎝

良くある麻材料ではなく、オーガニックコットンです。



2枚セットです。

バラ売りもあります。



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ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ダウントゥーアース

トートバッグ2枚セット