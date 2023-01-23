『希少 YONEX ASTROX 100ZZ 3U5【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 11時 56分に出品され03月22日 11時 56分に終了予定です。即決価格は22,950円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ヨネックス
ヨネックス YONEX アストロクス88s 4U5
¥ 11375
アストロクス88s PRO 【美品！早い者勝ち！】
¥ 11180
コキュートス スラッシュ
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ナノフレア1000z
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¥ 13000
YONEX バドミントンラケット アークセイバー11
¥ 9360
NANORAY ＺーSPEED 3UG5
¥ 10500
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ヨネックス アストロクス100zz BP
¥ 46124
Mizuno バドミントンラケット アクロスピード６
¥ 8580
アストロクスASTROX 88D PROプロ
¥ 13000
Yonex Astrox 99 Game アストロクス
¥ 9360
バドミントンラケットジャンク品
¥ 11050
YONEXラケット ジャンク 3本セット
¥ 7800
VICTOR DriveX 8S 4UG6 美品
¥ 10140
ミズノ バドミントン ラケット]ALTIUS 01 SPEED
¥ 11570
アストロクス99プロ 4U6G
¥ 10500
アストロクス88s pro アイソメトリックTR1 バドミントンラケット2本
¥ 10803
落札価格22950円
719 入札履歴
終了
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