『希少 YONEX ASTROX 100ZZ 3U5【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 11時 56分に出品され03月22日 11時 56分に終了予定です。即決価格は22,950円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヨネックス アストロクス100ZZ

3UG5

国内正規販売店購入品



100ZZは慢性的な品薄状態が続いており殆どの店頭で入荷時期未定となっています。

中でもこちらのファーストカラーであるダークネイビーはとても人気で超入手困難なお品です。

ビクター・アクセルセン選手や山口茜選手などトッププレイヤーも使用する優れたラケットです。

新品未使用品



カラー ： ダークネイビー / Dark Navy

長さ ： 675mm（10mm ロング）

バランス ：ヘッドヘビー

フレーム素材 ： 高弾性カーボン+Namd+タングステン+ブラックマイクロコア+ナノメトリック

シャフト素材 ：高弾性カーボン、Namd

ウエイト ： 3U

グリップサイズ：G5



テクノロジー ： Namd、ハイパースリムシャフト、ビルトインTジョイント、ソリッドフィールコア、NEWグロメットパターン、ローテーショナルジェネレーターシステム、エアロBOXフレーム、エナジーブーストキャップPLUS、ナノメッシュネオ、アイソメトリック



付属品：ソフトケース、保証書



※日本国内の正規販売店にて購入しました品につき、間違いなく正規品（本物）です。

made in Japan 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヨネックス