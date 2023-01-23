『CITYSHOP OVER SIZE デニムジャケット2024AW【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 14時 03分に出品され04月02日 14時 03分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今期のオーバーサイズデニムジャケット。

先日公式オンラインで購入しましたが、手持ちの服にどうしても合わない&自分には着こなせず…泣く泣く出品いたします。



なかなかのオーバーサイズですが、公式サイトに素敵なコーデ例複数載っておりますので参考にしてみてください！



着用は試着1回のみ。

※試着のみですが、一度人の手に渡ったものですので古着にご理解いただける方のご購入お願いいたします。



サイズフリー、ブラック

肩幅：58

身幅：72.5

着丈：72.5

袖丈：70

袖口：27

コットン100%



定価¥29,700



ご覧いただきありがとうございます。

梱包はビニールに入れ紙袋にて発送予定です。

その他気になる点などあればお気軽にコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: シティショップ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ CITYSHOP

OVER

SIZE

デニムジャケット2024AW