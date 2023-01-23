『CITYSHOP OVER SIZE デニムジャケット2024AW【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 14時 03分に出品され04月02日 14時 03分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|FREE SIZE
|ブランド:
|シティショップ
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¥ 11200
新品未使用⭐︎1ボタンテーラードスーツ《イタリア製生地》11号
¥ 9750
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¥ 9750
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チェックルーズジャケット spick&span
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RING milano レザー ジャケット インポート
¥ 17160
落札価格10270円
148 入札履歴
終了
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