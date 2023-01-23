『未使用級✨イヴサンローラン テーラードジャケット チェック【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 06時 54分に出品され04月11日 06時 54分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品説明



YSL Yves Saint Laurent イヴサンローラン

テーラードジャケット チェック ヴィンテージ ウール 未使用級 極美品 メンズ



●サイズ：M相当



着丈73cm

身幅52cm

肩幅46cm

袖丈61cm



●カラー：チェック グリーン系





●状態：ネーム刺繍有。目立つような傷汚れ等なく美品になります。





即購入歓迎です◎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イヴサンローラン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用級✨イヴサンローラン テーラードジャケット チェック