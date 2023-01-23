『超美品 トムフォード/FT 5797KB-020クリア【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 12分に出品され03月04日 18時 12分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 薄い青色のレンズに変えています。



短時間1度だけ着用。

目立った傷や汚れはなく、新品に近い状態です。

大幅な値下げは考えておりませんのでご了承ください。



あくまでも中古品になりますので、神経質な方のご購入はお控えください。ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。



トムフォード/TF5797/TF 5797/クリアフレーム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: トムフォード

カテゴリ ファッション

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小物 タグ 超美品

トムフォード/FT

5797KB-020クリア