『archive 00,s oakley ski jacket 菅田将暉着用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 12時 22分に出品され05月01日 12時 22分に終了予定です。即決価格は23,970円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 00s OAKLEY TECHNICAL SOFTWARE SHELL JACKET / オークリー テクニカル ソフトウェア シェル ジャケット 菅田将暉着用モデル 90s



Lサイズ

身幅···71cm

袖丈···84cm

着丈···79cm



写真2枚目の取手部分のアクセサリーが半分に折れております。

開閉に支障等はないです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ archive

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