『AQUOS Wish4【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 11時 56分に出品され05月01日 11時 56分に終了予定です。即決価格は9,890円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用



シリーズ···AQUOS



機種名···AQUOS wish4



カラー···ブラック



容量···64GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用