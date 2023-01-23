『ノットコンベンショナル サイドスリットロングシャツ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 20時 47分に出品され05月06日 20時 47分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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カラー···ブラック



柄···無地



カラーデザイン···レギュラーカラー



一回のみ着用

サイドスリットがあるものです。他出品者様のほうがデザインや丈はわかりやすいです。

撮影環境が整ってないのでご容赦ください。

生地はエステル100、シボ感のあるジョーゼットです。





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即購入も可能です。



モード

ユニセックス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ノットコンベンショナル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ノットコンベンショナル サイドスリットロングシャツ