『美品✨ルイヴィトン アンプラント長財布 ラウンドジップ オールラウンド レッド赤【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 18時 48分に出品され03月18日 18時 48分に終了予定です。即決価格は10,450円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>小物
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ルイヴィトン
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¥ 12350
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落札価格10450円
393 入札履歴
終了
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