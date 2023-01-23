『美品✨ルイヴィトン アンプラント長財布 ラウンドジップ オールラウンド レッド赤【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 18時 48分に出品され03月18日 18時 48分に終了予定です。即決価格は10,450円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品 特徴

LOUIS VUITTON ルイヴィトン アンプラント 長財布 ラウンドジップ オールラウンド ジッピーウォレット レッド 赤





【商品名】アンプラント ジッピーウォレット

【ブランド】ルイ ヴィトン/ LOUIS VUITTON

【カラー・ライン】レッド/モノグラム

【サイズ】幅19.5cm 高さ9.5cm マチ2cm



【仕様】小銭入れ×1、カード入れ×8、札入れ×3、フリーポケット×3

【付属品】本体のみ





状態

目立った汚れはありません。美品だとおも いますがあくまでも中古品の為細かい事が気になる方はご購入お控えください。



カラー





素材

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配送

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しっかりとご理解した上で、ご購入お願いいたします。





☆評価後は対応できかねますので、

何かございましたら評価前にご連絡くださいませ。





★保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。





☆商品のデザイン、状態には主観を伴い

表現及び受け止め方に個人差がございます。





★古着、中古品、ヴィンテージに

ご理解がある方のみお願いします。

神経質な方はご購入をお控え下さい。





☆不明な点がありましたら

お気軽にご質問ください♡





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管理番号



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 美品✨ルイヴィトン アンプラント長財布 ラウンドジップ オールラウンド レッド赤