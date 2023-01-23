『Pretty Green ハリントンジャケット サイズ2 裏地ペイズリー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 09時 11分に出品され04月14日 09時 11分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Pretty Greenのハリントンジャケットです。

UKのXSは日本のMサイズに当たりますが、ややスリムなタイプです。裏地はグレーのペイズリー柄でたいへんオシャレです。

シェルは綿100%、袖のライナーはポリエステル100%で着心地の良いモデルです。

2シーズンほど着用しましたが、大切にしていたので特に目立つ汚れはありません。



- 色: 黒

- サイズ: 2

- デザイン: 裏地ペイズリー

- バックデザイン: ボタン付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: プリティーグリーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Pretty

Green

ハリントンジャケット

サイズ2

裏地ペイズリー