『ESSAY エッセイ 22AW ドリズラーパッチジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 15時 20分に出品され03月15日 15時 20分に終了予定です。即決価格は14,080円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ESSAY エッセイ 22AW DRIZZLER PATCH JACKET (J-2) ドリズラーパッチジャケット ES15J-02 CHARCOAL



【参考定価】88,000円

【型番】ES15J-02

【サイズ】ONE SIZE 肩幅：約50cm 着丈：約68cm 身幅：約64cm 袖丈：約69cm

【カラー】CHARCOAL

【素材】本体 コットン100％

別布 ワッペン ポリエステル100％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エッセイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ESSAY

エッセイ

22AW

ドリズラーパッチジャケット