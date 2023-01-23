『秋冬コーデ❤️レディース パーティードレス ロング丈ワンピース エレガント 長袖【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 06時 15分に出品され04月29日 06時 15分に終了予定です。即決価格は4,598,749円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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価格→¥6,980



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【商品について】

◆サイズ:L

着丈:123cm

胸囲:92cm

肩幅:35cm

袖丈:44cm

ウエスト:70cm

その他S、M、XL、2XLあり



◆カラー:画像をご参照ください



※ サイズには多少の誤差があります事を、ご了承ください。



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宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

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ワンピース タグ 秋冬コーデ❤️レディース パーティードレス ロング丈ワンピース エレガント 長袖