『50s.60s:42:CAMPUS コーデュロイファラオジャケットUSA【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 08時 58分に出品され03月15日 08時 58分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 50s.60svintage

CAMPUS コーデュロイファラオジャケット



カラー: モスグリーン



サイズ: 42



状態: vintage品になります。(クリーニング済み)

コーデュロイの潰れ、焼け無し

リブの虫食い、穴無し

写真9枚目の場所、襟裏にホツレあり

襟裏なので目立ちません。

ホツレてるだけなので、直せると思います。



検討宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 50s.60s:42:CAMPUS

コーデュロイファラオジャケットUSA