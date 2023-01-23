『Kate Spade ハンドバッグ 黒 レザー タッセル付き ショルダーバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 09分に出品され03月14日 16時 09分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブラックレザーのハンドバッグ、調節可能なショルダーバッグにもなる2wayタイプ。

目立つ汚れ擦れなどない美品だと思います。

タッセルが可愛いデザインに、外せば大人っぽくと使用でき様々なシーンで活用できるシンプルなハンドバッグは1つは持っていたいもの。



ショルダーストラップが付属しており、手持ちだけでなく斜め掛けにも肩掛けでも便利で折りたたみ傘、ペットボトル、長財布、化粧ポーチなど全部入ります。



☆サイズ

縦.....20cm

横.....26cm

マチ....10cm

持ち手長さ....30cm

持ち手立ち上がり....10cm



⚠あくまで中古品ですので神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、お控え願います。画像にてご判断頂きご了承の上ご購入よろしくお願いいたします。

発送に関しましては、商品に影響の無い範囲で極力コンパクトにして送付させて頂きますのでご了承お願いいたします。



★検品はしていますが素人検品の為、思わぬところの見落としについてはご了承お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Kate

Spade

ハンドバッグ

黒

レザー

タッセル付き ショルダーバッグ