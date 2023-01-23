『希少 STUSSY ステューシー M レザースタジャン USA製 ゴールデンベア【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 13時 58分に出品され03月15日 13時 58分に終了予定です。即決価格は12,050円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■状態



畳みシワはありますが、特に目立つような汚れダメージなどは見当たらず、まだまだ素敵に着用いただけると思います。



写真もご確認の上ぜひご検討ください。









■ブランド

STUSSY(ステューシー)







■サイズ

M









■採寸（平置き寸法）

着丈 80㎝

身幅 56㎝

肩幅 49㎝

袖丈 63㎝









■素材

袖

レザー



本体

バージンウール 80％

ナイロン 20％









■商品アイテム

メンズ 黒 ブラック



本革 レザー ウイングフット



革ジャン ゴールデンベア GOLDEN BEAR



フード ファラオコート オールド











■発送

簡易包装ですが1～2日程度での発送を心掛けています。



お急ぎの場合は購入前にコメントいただけますと幸いです。







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管理番号 41201





即購入OKです。



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#ハレココ｜メンズファッション



「お値引き」や「まとめ割」などもお気軽にコメントくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少 STUSSY ステューシー M レザースタジャン USA製 ゴールデンベア