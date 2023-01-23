『ルイヴィトン モノグラム オンザゴー GM【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 06時 15分に出品され04月24日 06時 15分に終了予定です。即決価格は128,800円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 サイズ：高さ27cm×横33cm×底15cm

※素人採寸



数回使用。かなり状態はいいです。

箱なし、袋のみあり

即購入可能です◎



#ルイヴィトン #Louisvuitton

#トートバッグ #モノグラム #オンザゴー #GM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン

モノグラム

オンザゴー

GM