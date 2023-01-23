『Louis Vuitton 黒 レザー モノグラム ハンドバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 06時 46分に出品され03月29日 06時 46分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 注意事項

この商品は並行輸入品です。

海外のショップで購入したものです。

並行輸入品(海外正規品)に不慣れな方、国内品と同じ品質、完璧な仕上がりをお求めの方はご購入をお控えください。

お値引きはできませ。傷がある場所は写真で見てください！付属品はありません！3日以内に売れなければ削除します！宜しくお願い致します！！！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Louis

Vuitton

黒

レザー

モノグラム

ハンドバッグ