『美品 0909 ゼロナインゼロナイン ステンカラーコート ツイード チェック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 01時 45分に出品され03月22日 01時 45分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号 CD20ZQ9SC0010-2S

○ブランド

0909／ゼロナインゼロナイン



○アイテム

ステンカラーコート



○特徴

チェック ツイード ミックス カジュアル ビジネス メンズ



○サイズ

46



○カラー

ブラウン



○寸法

肩幅 46cm

身幅 53cm

着丈 87cm

袖丈 61cm



素人の平置き実寸となります。ご了承下さい。



○状態

美品



○素材

コットン 50%

ウール 19%

ポリエステル 13%

他 13%



○配送

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。



※注意事項



※首回りや袖口などの擦れやすい箇所は破れがない限り記載しません。

中古品ですのでご理解をお願い致します。

写真での判断や、その他不明な件先には質問をお願いいたします。

見落としがない限り、破れがあるものは基本出品しておりません。

細かいほつれ等の見落としがあった場合もご了承ください。

美品＝新品ではございません。



○基本的にお支払い確認日から2〜3日で発送させて頂きます

※梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。



○掲載画像についてお使いのパソコンモニターやスマートフォンのスペックや環境状態によって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える事が御座います。

よって色が微妙に違う等の返品はお断りしております。必ずその点をご理解ご了承頂けますようお願い致します。



迅速かつ誠実な対応を日々心がけておます。

お互いが気持ちの良いお取り引きが出来ればと思っております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

0909

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