『MacBook Pro 13インチ メモリ16GB 2020年5月モデル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 13時 58分に出品され03月15日 13時 58分に終了予定です。即決価格は30,800円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MacBook Pro 13インチ 2020 512GB 上位機種

2020年5月発売 MacBookPro 2020の上位モデル。

製品番号：MWP42J/A



新品にものを今年購入し、5ヶ月ほど自宅のみで動画鑑賞、インターネット閲覧などに使用していました。

まだまだご使用頂ける状態かと思います。

アルコールで簡易消毒、クリーニングを行いました！



▶スペック

•第10世代の2.0GHzクアッドコアIntel Core i5プロセッサ（Turbo Boost使用時最大3.8GHz）

•Intel Iris Plus Graphics

•16GB 3,733MHz LPDDR4Xメモリ

•512GB SSDストレージ

•True Tone搭載13インチRetinaディスプレイ

•Thunderbolt 3ポート x 4

•Touch BarとTouch ID

・バックライトMagic Keyboard - 日本語（JIS)

・キーボード：JIS

・充放電：118回（出品時点）

・定価188,800円



▶付属品

・Mac book pro 純正アダプター

・純正USB-C充電ケーブル



▶メモ

・動作確認済

・Apple Diagnostics 異常なし

・工場出荷状態



▶注意点

私見ではありますが、比較的細かな傷も少なくかなり美品に近いと思いますが、ディスプレイ右下の縁に1箇所1ミリほどの傷がございます。写真の通り、ディスプレイ自体に傷は無く、縁にのみ傷がございます。さほど目立たないとは思いますが、少しでも気になる方はご購入はご遠慮ください。また、購入後その傷を理由に返品はお受け付け致しませんので、写真をよくご覧になりご検討ください。

ご不明な点などございましたらお気軽にコメントください！



















シリーズ···Macbook Pro

ディスプレイサイズ···13インチ

Pro/モデル名···2020

仕上げ···スペースグレイ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル